ВТБ: каждый третий звонок мошенников осуществляется через мессенджеры

Каждый третий клиент ВТБ, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через популярные мессенджеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком*. Наибольшее число таких вызовов зафиксировано в WhatsApp и Viber.

Специалисты ВТБ отмечают, что мошенники регистрируют аккаунты на так называемые «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. В последнее время клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально очень схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.

Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и т.д. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и в случае экстренной ситуации могут неправильно отреагировать на него, начав разговор и предоставив злоумышленникам персональную информацию и секретные данные карт или личного кабинета.

Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящий звонок робота, который в последствии переключает на якобы «специалиста», который дезинформирует клиентов о возможной потере денежных средств, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или несанкционированной замене номера телефона.

«Звонки мошенников через мессенджеры – тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров. Сейчас мы начали фиксировать звонки с иностранных номеров, где мошенники имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей. Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу, чтобы позднее проверить контакт в журнале вашего мессенджера, и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, такая опция доступна в Telegram и Viber. Сотрудники банка в любом случае никогда не звонят клиентам в мессенджеры. С огромной долей вероятности все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения вашей персональной информации в преступных целях», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ также предупреждает клиентов, что мошенники стали обзванивать пользователей под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждать своих жертв настроить переадресацию входящих звонков и смс, чтобы получить доступ в онлайн-банк. В таких случаях они используют легенду о взломе личного кабинета абонента или телефона и просят ввести «специальный код» в своём телефоне, который на самом деле является USSD-командой на включение функции переадресации.

В целом за первое полугодие ВТБ обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил около 13 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

По оценке ВТБ, решением проблемы мошенничества необходимо заниматься на государственном уровне. Банк уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов в интернете, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения.

*В опросе приняли участие более 50 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в разных городах на территории РФ.