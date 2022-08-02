Игорь Маковский: плановое исполнение ремонтной программы – важнейшая задача на всех территориях присутствия Обществ, включая приграничье.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» проверил ход выполнения годового плана технического обслуживания и ремонта оборудования.

Специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за первое полугодие 2022 года отремонтировали 5 301 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ, 5 529 коммутационных аппаратов на подстанциях 110/35 кВ и 2093 км воздушных линий всех классов напряжения, где произвели замену 12 552 опор и 89 740 изоляторов. Для минимизации риска повреждения линий из-за падений деревьев на провода энергетики уже расчистили от древесно-кустарниковой растительности 17 348 гектаров просек.

Особое внимание уделяется исполнению ремонтной программы на территории 26 приграничных районов электрических сетей, от стабильности работы которых зависит энергоснабжение 720 тысяч граждан РФ. При этом проведение работ сопровождается усиленными мерами безопасности для персонала.

«Своевременная и качественная реализация ремонтной программы позволяет нам подготовить электросетевой комплекс к бесперебойной работе при низких температурах и обеспечить надежное электроснабжение потребителей 20-ти регионов. Территории приграничных РЭС, где персонал трудится в условиях повышенных рисков, – не исключение. Мы должны провести все необходимые мероприятия на высоком уровне, чтобы пройти максимум нагрузок в осенне-зимний период без сбоев», – подчеркнул Игорь Маковский.