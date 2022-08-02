Свет и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 2 августа

Электроснабжение и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в доме № 5 по улице Чкалова.

Приокский район:

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключили в доме № 119 по проспекту Гагарина, в домах № 14,16,18 по улице Тропинина.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.