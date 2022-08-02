Балахнинский бумкомбинат «Волга» получит льготный заем на 1,5 миллиарда рублей

Балахнинский бумажный комбинат «Волга» получит льготный заем на 1,5 миллиарда рублей. Соответствующий договор с предприятием подписал Фонд развития промышленности России.

- Льготное кредитование — это действенный инструмент поддержки нашей промышленности, что особенно актуально на фоне санкционного давления, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В настоящее время у предприятий сейчас меняются логистические цепочки, рынки сбыта и поставщики. Особенно важно сейчас импортозамещение. Эти проекты удается реализовать с помощью федерального и регионального фондов развития промышленности.

Уже известно, что выделенные средства пойдут на развитие производства упаковочных бумаг. Благодаря этому удастся увеличить производственные мощности по переработке сырья.