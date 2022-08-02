Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 6:35

Балахнинский бумкомбинат «Волга» получит льготный заем на 1,5 миллиарда рублей

Средства пойдут на развитие производства упаковочной бумаги
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Балахнинский бумажный комбинат «Волга» получит льготный заем на 1,5 миллиарда рублей. Соответствующий договор с предприятием подписал Фонд развития промышленности России.

- Льготное кредитование — это действенный инструмент поддержки нашей промышленности, что особенно актуально на фоне санкционного давления, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В настоящее время у предприятий сейчас меняются логистические цепочки, рынки сбыта и поставщики. Особенно важно сейчас импортозамещение. Эти проекты удается реализовать с помощью федерального и регионального фондов развития промышленности.

Уже известно, что выделенные средства пойдут на развитие производства упаковочных бумаг. Благодаря этому удастся увеличить производственные мощности по переработке сырья.