23 камеры, фиксирующие ближний свет фар, установили в Нижегородской области

23 камеры, реагирующие на ближний свет фар автомобиля, установили в Нижегородской области. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Большая их часть установлена в Нижнем Новгороде – в Ленинском, Сормовском, Московском и Нижегородском районах областного центра. Кроме того, аналогичные комплексы присутствуют на пунктах ДПС в Кстовском и Богородском районах региона, а также в Дзержинске.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в общественных местах Нижнего Новгорода установят камеры видеонаблюдения. По словам мэра города Юрия Шалабаева, во многом эта мера вынужденная.