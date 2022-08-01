Глеб Никитин подтвердил запуск электрички Нижний Новгород – Казань

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил скорый запуск электропоезда по направлению из Нижнего Новгорода в Казань. Об этом он сообщил на своей официальной странице ВКонтакте в ответ на вопрос пользовательницы соцсети Олеси Г..

– Четвёртого августа пойдёт первый электропоезд, время в пути шесть часов. С такой просьбой ко мне обратились жители Пильни месяц назад, когда я был в районе, и вот мы это сделали, потому что такая потребность есть, – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что первая электричка Нижний Новгород – Казань отправится по маршруту 4 августа 2022 года. Поезд будет ходить ежедневно за исключением среды. Из столицы Приволжья электричка будет отправляться в 16:08 и прибывать в Казань в 22:28. Из столицы Татарстана поезд отправится в обратном направлении в 05:10 и прибудет к месту назначения в 11:30.

Также известно, что с сегодняшнего дня запустили дополнительную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой.