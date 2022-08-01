Рецидивисты ломали гаражи нижегородцев ради металлолома и недорогих инструментов

Троих нижегородцев подозревают в совершении ряда краж на территории Московского района областного центра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ранее в правоохранительные органы обратился местный житель и сообщил, что из его гаража на улице Красных зорь пропали бинокль, дрель и перфоратор. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Примечательно, что ради похищения инструментов злоумышленники разломали стену гаража. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- В результате осмотров мест происшествий полицейские пришли к выводу, что все кражи могут быть совершены одной группой лиц. Выбранный злоумышленниками способ проникновения в строения для стоянки и ремонта автомобилей был идентичен – они проламывали кирпичные стены гаражей, после чего через образовавшийся проем проникали внутрь постройки. Предметами их преступных посягательств становились строительные инструменты, металлические изделия, запчасти и иное имущество, - уточнили в пресс-службе.

Краденое они сдавали в ломбарды, а деньги тратили на себя. Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых граждан в возрасте от 21 до 30 лет. Молодые люди признались, что на кражу их толкнуло сложное финансовое положение.

В настоящее время один из них находится под стражей, остальные отпущены под подписку о невыезде. Полицейские установили их причастность к шести кражам, совершенным на территории района таким же способом. Есть основания полагать, что таких эпизодов было больше. За эти деяния подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.