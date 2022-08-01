Дзержинский кинотеатр "Родина" переходит в собственность государства

Кинотеатр "Родина" (проспект Ленина, 54) в городе Дзержинск Нижегородской области переходит в собственность государства для дальнейшего восстановления. Здание кинотеатра представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Его собственник не смог оспорить в суде постановление дзержинской администрации о вводе режима ЧС на земельном участке под кинотеатром, о чём сообщил на своей странице ВКонтакте руководитель УГО ОКН по Нижегородской области Григорий Меламед.

Заседание прошло 27 июля 2022 года. Суд отказал владельцу кинотеатра "Родина" в удовлетворении требования об отмене постановления о режиме ЧС, вступившего в силу 14 февраля этого года.

Режим ЧС на земельном участке под ОКН был введён в связи с аварийным состоянием здания. По решению суда, объект изымается у собственника по реквизии для возможности дальнейшего восстановления постройки.