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Общество1 августа 2022 14:49

Дзержинский кинотеатр "Родина" переходит в собственность государства

Ранее на этом участке ввели режим ЧС из-за аварийного состояния здания
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Кинотеатр "Родина" (проспект Ленина, 54) в городе Дзержинск Нижегородской области переходит в собственность государства для дальнейшего восстановления. Здание кинотеатра представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Его собственник не смог оспорить в суде постановление дзержинской администрации о вводе режима ЧС на земельном участке под кинотеатром, о чём сообщил на своей странице ВКонтакте руководитель УГО ОКН по Нижегородской области Григорий Меламед.

Заседание прошло 27 июля 2022 года. Суд отказал владельцу кинотеатра "Родина" в удовлетворении требования об отмене постановления о режиме ЧС, вступившего в силу 14 февраля этого года.

Режим ЧС на земельном участке под ОКН был введён в связи с аварийным состоянием здания. По решению суда, объект изымается у собственника по реквизии для возможности дальнейшего восстановления постройки.