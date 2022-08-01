Перекрытие улицы Старая Канава в Нижнем Новгороде продлено до 30 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Временное ограничение движения транспорта по улице Старая Канава в Сормовском районе Нижнего Новгорода продлено до 22:00 30 августа. Речь идёт об участке напротив дома №12 по улице Чайковского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Отмечено, что ограничения движения были введены ранее в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. На подъездах к этому участку уже установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

– Объехать ремонтируемый участок дороги можно по Союзному проспекту, улицам Ефима Рубинчика и Детдомовской, – добавили в департаменте.

Напомним, с 21 августа в Нижнем Новгороде запретят парковку на улице Романтиков в Советском районе. Также с 21 августа парковку запретят на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе.

В том числе мы рассказывали, что с 23 августа 2022 года в городе отменят троллейбус №8 "Улица Дубравная – Московский вокзал".