Мать с тремя детьми пострадала в ДТП в Городецком районе

Мать и трое детей-подростков серьезно пострадали в ДТП в Городецком районе. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Травмы получила 38-летняя женщина, 11-летний мальчик, а также две девочки – 9 и 12 лет. Пострадавших на скорой помощи доставили в Балахнинскую ЦРБ, где их лечением занялись опытные травматологи и хирурги. Также были привлечены специалисты Детской областной клинической больницы.

- Девочка 12 лет - тяжёлая сочетанная травма, субдуральная гематома, тупая травма живота. Только что закончилась операция. Ребёнок находится в коме. Состояние крайне тяжелое, - написал министр.

Девятилетняя девочка балансирует на грани – она находится в состоянии средней степени тяжести, но ближе к тяжелому. У неё врачи диагностировали сотрясение головного мозга и тупую травму живота.

Мальчик 11 лет ушиб бедро, его состояние оценивается как средней тяжести. Тем временем, взрослая женщина отделалась лёгкими ушибами.

- Её состояние ближе к удовлетворительному, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

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