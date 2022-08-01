Парковку запретят на улице Романтиков в Нижнем Новгороде с 21 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и стоянку автомобилей запретят на улице Романтиков в Советском районе Нижнего Новгорода с 21 августа. А именно возле дома №2 по улице Романтиков. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Они необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта, – пояснили в департаменте.

Напомним, также с 21 августа парковку запретят на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

В том числе мы рассказывали, что с 23 августа 2022 года в городе отменят троллейбус №8 "Улица Дубравная – Московский вокзал".