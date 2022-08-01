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Общество1 августа 2022 12:24

Парковку запретят на проспекте Бусыгина с 21 августа

Это необходимо для беспрепятственного проезда общественного транспорта
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Парковку запретят на проспекте Бусыгина с 21 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку запретят на проспекте Бусыгина с 21 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и стоянку автомобилей запретят на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 21 августа. Речь идёт об участке от улицы Бурденко до улицы Героя Васильева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Они необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта, – пояснили в департаменте.

Напомним, также с 21 августа в Нижнем Новгороде запретят парковку на улице Романтиков в Советском районе.

В том числе мы рассказывали, что с 23 августа 2022 года в городе отменят троллейбус №8 "Улица Дубравная – Московский вокзал".