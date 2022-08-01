Троллейбус №8 отменят в Нижнем Новгороде с 23 августа

Троллейбус №8 "Улица Дубравная – Московский вокзал" отменят в Нижнем Новгороде с 23 августа 2022 года, в день ввода новой маршрутной сети. Об этом сообщили на официальной странице "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" ВКонтакте.

С просьбой не ликвидировать этот маршрут к создателям новой нижегородской маршрутной сети обратился житель Сормова Григорий Быков. По его словам, троллейбус №8 необходим в Дубраве.

Разработчики маршрутной сети ответили, что троллейбус будет ликвидирован в связи с дублированием автобусных маршрутов № А-10 "Улица Дубравная – Московское шоссе" и № А-95 "Улица Дубравная – Площадь Свободы".

– Как сообщили представители "Стройпроекта", несмотря на сокращение количества маршрутов, благодаря изменениям сама система общественного транспорта станет более разветвлённой и охватит новые жилые кварталы, – подчеркнули разработчики. – Главной целью реализации транспортной реформы является повышение степени удобства и безопасности для пассажиров.

Напомним, в Нижнем Новгороде создали интерактивную карту для построения новых маршрутов. Программа рассчитывает время в пути и находит ближайшие остановки.