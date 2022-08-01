Опубликована программа гастрофестиваля «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6-7 августа

Фестиваль «Да, шеф!» с участием шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 7 августа, сообщают организаторы. Местом проведения выбран парк «Швейцария», там будет работать сразу несколько площадок с различными активностями. В рамках мероприятия состоится битва поваров «Супер кулинар Поволжья», костюмированный парад, пройдут мастер-классы по приготовлению различных блюд и напитков. Участники приготовят самый большой в России свекольник, а школьные повара придумают и приготовят «Завтрак будущего».

Кроме того, у посетителей будет возможность встретиться с Дедом Морозом, принять участие в викторинах и различных активностях, а в вечернее время пройдет концерт Мити Фомина из группы HiFi.

Вход на фестиваль свободный!

Полную программу фестиваля «Да, шеф!» смотрите в материале «Комсомолки».