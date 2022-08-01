ВТБ Лизинг профинансировал за 10 лет 226 000 автомобилей и техники стоимостью более 500 млрд рублей

1 августа 2022 года ВТБ Лизинг отмечает 10-летний юбилей со дня открытия направления автолизинга. С 2012 по 2022 гг. компания профинансировала более 226 тыс. единиц автотранспорта стоимостью около 520 млрд рублей. Ее услугами воспользовались 86 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране, поставщиками транспорта стали 6,5 тысяч дилерских центров.

C 2015 года ВТБ Лизинг является активным участником программ льготного лизинга Минпромторга. За 7 лет с применением субсидии компания профинансировала более 45 тыс. транспортных средств, а клиенты сэкономили 6 млрд рублей.

Больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве — 35% от общего числа. В регионах наибольшее количество передач техники состоялось в Санкт-Петербурге (7% от совокупного объема), Ростове-на-Дону (4%) и Краснодаре (3%).

Основную часть транспорта, профинансированного ВТБ Лизинг за 10 лет, взяли в лизинг строительные (20%), производственные (19%) и логистические (13%) предприятия.

Чаще всего бизнес приобретал для своих задач легковые машины, их доля составила 56%. Каждый пятый автомобиль относился к сегменту легкого коммерческого транспорта (20%). Доля грузовиков оказалась меньше — 16%, а самоходных машин и автобусов — только 8%.

Сегодня ВТБ Лизинг предлагает клиентам автомобили и спецтехнику в своих филиалах, которые расположены в 60 регионах РФ. В компании работают более 2300 сотрудников. В настоящий момент в парке ВТБ Лизинг свыше 60 000 единиц техники. В портфеле компании действующие контракты с 25 000 предприятий малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики: строительной, дорожно-строительной, транспортно-логистической, производственной, лесозаготовительной, добывающей и других. Более 50% клиентов повторно обращаются в ВТБ Лизинг за услугами по финансированию корпоративного автопарка.

На начало 2022 г. по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса Группы ВТБ по стандартам МСФО автомобильный кластер (включая спецтехнику) занимал 23% в консолидированном портфеле договоров финансовой и операционной аренды, это 113 млрд рублей.

За время работы направления автолизинга ВТБ Лизинг установил партнерские отношения со всеми ведущими автопроизводителями. Все партнерские программы и скидки транслируются клиентам, снижая для них стоимость владения автомобилем. Начиная с 2019 года компания интенсивно внедряет цифровые решения, которые помогают ускорить бизнес-процессы, точнее настроить систему риск-менеджмента и уменьшить количество ошибок, а значит, экономят время и деньги бизнеса. Отвечая на вызовы времени, ВТБ Лизинг постоянно совершенствует свою продуктовую линейку и сервис. В 2021 году компания впервые вышла на розничный рынок и начала работать с физическими лицами, предложив им услугу «Автомобиль по подписке». Сегодня активно развивается предложение по финансированию автомобилей с пробегом, стабильно улучшаются параметры всех продуктов, условия становятся более гибкими и клиентоориентированными, а общение с компанией - более комфортным.

«Автолизинг – наиболее конкурентный сегмент в нашем бизнесе. С момента открытия направления мы достаточно быстро выстроили конкурентный процесс, сформировали экспертизу и показываем хорошие результаты и по рыночной доле, и по объему финансирования. На протяжении 10 лет мы стремимся сделать лизинг более доступным для компаний и предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Стараемся индивидуально рассматривать потребности каждого клиента, чтобы предоставлять оптимальные условия финансирования автомобилей», – отметил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.