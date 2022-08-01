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Общество1 августа 2022 11:24

Обязательную самоизоляцию для беременных отменили в Нижегородской области

Теперь работодатель не обязан выплачивать им простой в случае невозможности перевода на "удалёнку"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Режим обязательной самоизоляции для беременных отменили в Нижегородской области. Теперь он носит рекомендательный характер. О внесении соответствующих изменений в указ губернатора "О режиме повышенной готовности" сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– Работодатели должны обеспечить беременным сотрудницам условия для работы в дистанционном режиме. В случае невозможности – обеспечить их размещение в помещениях, оснащённых бактерицидными облучателями-рециркуляторами воздуха, с минимальными контактами с иными лицами, – подчеркнули в ведомстве.

Прежде работодатели были обязаны оформлять беременным нижегородкам оплачиваемый простой в случае, если организовать дистанционную работу невозможно. Теперь этот пункт из указа исключён.

Отмечено, что лицам старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.