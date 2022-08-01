Проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода подорожал с 1 августа

Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода возросла с сегодняшнего дня, 1 августа 2022 года. Теперь один билет при оплате наличными стоит 35 рублей. При безналичном расчёте – 30 рублей.

Напомним, соответствующее постановление было опубликовано на сайте нижегородского областного правительства ещё 22 июля. Также об изменении тарифов сообщалось на сайте ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс".

Изменение стоимости проезда касается всех видов общественного транспорта в Нижнем Новгороде: автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.

Цена поездки по муниципальным маршрутам при оплате транспортной картой с электронным кошельком также изменилась. Стоимость проезда с бесплатной пересадкой в течение 60 минут подорожала до 30 рублей, а с бесплатной пересадкой в течение 90 минут – до 45 рублей.