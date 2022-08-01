Прямые авиарейсы в Пермь доступны нижегородцам с 31 июля

Прямые авиарейсы в Пермь стали доступны нижегородцам с 31 июля. Их будет выполнять авиакомпания "Икар", о чём сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Перелёты Нижний Новгород – Пермь для авиакомпании "Икар" станут новым направлением. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: в 18:00 по средам, и в 13:10 – по воскресеньям.

На сегодняшний день авиакомпания "Икар" предоставляет прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды, Пермь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу и в Мурманск.

Напомним, ранее мы рассказывали, что из Нижнего Новгорода запустили прямые авиарейсы в Ереван и Воронеж.

Также стало известно, что с 4 августа 2022 года столицу Приволжья и Казань свяжет электричка, а с 1 августа по направлению Нижний Новгород – Москва запустят дополнительную "Ласточку".