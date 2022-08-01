Горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 августа

Горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 1 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Советский район:

С 09:00 до 12:00 горячей воды не будет в доме № 110Б по улице Ванеева.

Приокский район:

С 08:00 до 17:00 горячую воду отключили в домах № 72, 74 по проспекту Гагарина.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.