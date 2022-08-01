Дирекция по строительству достроит ЖК «Солнечный» и «Гелиос» в Верхних Печерах

Региональная дирекция по строительству займется достройкой жилых комплексов «Солнечный» и «Гелиос» в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Совсем скоро на проблемных объектах возобновятся строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- На данный момент Дирекция объявила конкурс по подрядчика для достройки этих жилых комплексов, - рассказали в правительстве. – В ближайшее время будут восстановлены ограждения на строительных площадках, отсюда вывезут мусор и проведут временное освещение. Также будут закуплены все необходимые строительные материалы.

По словам директора региональной дирекции по строительству Александра Моторина, в ЖК «Гелиос» необходимо решить вопрос с проведением коммуникаций и присоединением инженерных сетей. Также нужно выполнить кладку внутренних и наружных стен, провести кровельные и фасадные работы. А вот в ЖК «Солнечный» необходимо провести инженерные сети, провести наружное освещение и благоустроить прилегающую территорию.

На данный момент готовность дома «Гелиос» составляет 35%. В ЖК «Солнечный» дома №3 и №4 второй очереди завершены на 65%.