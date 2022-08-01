Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована на сайте Нижегородской митрополии. Торжественные мероприятия в эти дни проходят в Дивеево, в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Об этом сообщается на портале нижегородской митрополии.

- Накануне в Троицком соборе было совершено вечернее богослужение, - говорится в сообщении. - Малую вечерню с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всенощное бдение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Для паломников и прихожан была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители. Также богослужение можно было смотреть на телеканалах ННТВ, «Волга», портале «Время Н», сайте самой Нижегородской митрополии и других порталах.