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Общество1 августа 2022 6:57

Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована в Нижнем Новгороде

Торжественные мероприятия проходят в эти дни в Дивееве
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована в Нижнем Новгороде.

Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована в Нижнем Новгороде.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прямая трансляция с дней памяти Серафима Саровского организована на сайте Нижегородской митрополии. Торжественные мероприятия в эти дни проходят в Дивеево, в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Об этом сообщается на портале нижегородской митрополии.

- Накануне в Троицком соборе было совершено вечернее богослужение, - говорится в сообщении. - Малую вечерню с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всенощное бдение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Для паломников и прихожан была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители. Также богослужение можно было смотреть на телеканалах ННТВ, «Волга», портале «Время Н», сайте самой Нижегородской митрополии и других порталах.