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Общество31 июля 2022 15:29

Давид Мелик-Гусейнов: «До нового локдауна дело не дойдет»

Глава нижегородского Минздрава оценил опасность новой волны коронавируса
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Несмотря на то, что в конце августа может начаться новая волна коронавируса в Нижегородской области, до локдауна дело не дойдет. В этом уверен министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- До нового локдауна дело не дойдет. Возможно – подчеркиваю, только возможно – на время может включиться масочный режим, - заявил Давид Мелик-Гусейнов в интервью «Федерал пресс».

По словам министра, новый подъем заболеваемости может быть связан с распространением штамма «Кентавр». В этом случае основная нагрузка ляжет на врачей амбулаторий.

- Новый штамм будет бить прежде всего по амбулаторному звену здравоохранения. То есть поликлиники, лечебно-профилактические организации, почувствуют на себе основной удар. Будет очень большое число людей, которые обратятся за медицинской помощью именно амбулаторно, - полагает министр.