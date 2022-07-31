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Общество31 июля 2022 14:49

Центр художественной гимнастики построят в Нижнем Новгороде

Сейчас идет проектирование объекта
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Центр художественной гимнастики планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородец Алексей Ж. призвал губернатора обновить асфальт на дорожках стадиона возле училища олимпийского резерва. Также он посетовал, что стадион не используется по назначению. Все чаще там можно увидеть владельцев собак с их питомцами и молодых мам с колясками. В ответ глава региона заявил, что на этом месте планируется построить центр художественной гимнастики.

- В процессе разработка проекта по строительству Центра художественной гимнастики и работа с инвесторами. Процесс не быстрый, но он начат, - отметил Глеб Никитин.