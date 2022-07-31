Два детсада в Новой Кузнечихе не успеют открыть к 1 сентября.

Два детских сада в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде не успеют открыть к 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице вконтакте.

- Подскажите, пожалуйста, когда откроются сады в Новой Кузнечихе? Обещали к 1 сентября 2022 открыть сразу два, но один еще совсем не готов, а на другом стройка просто встала, хотя там осталось доделать совсем немного, поинтересовалась Мария Опарина.

По словам губернатора Нижегородской области, в настоящее время строительство детских садов находи тся уже на финальной стадии.

- Процесс идёт, строительство завершается, - отметил Глеб Никитин. - Я рассчитываю, что введём в эксплуатацию до конца года, там уже 95% и 82% готовность на двух участках. Построим и перейдём к лицензированию.