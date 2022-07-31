16 тысяч кубометров мусора вывезли с несанкционированных свалок Дзержинска

С несанкционированных свалок Дзержинска за последнее время было вывезено 16 тысяч кубометров мусора. Сделано это было в рамках масштабной кампании по ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В общей сложности на эти цели из городского бюджета на условиях софинансирования было выделено 30 миллионов рублей. Они были направлены на два основных направления – уборку городских лесов и зоны жилой застройки.

- В основном, нарушители – это мелкие строительные организации. Все они пользуются сервисами объявлений о вывозе мусора, - заявил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. - Жители, нанимая таких людей, не задумываются, куда будет вывезен мусор – на полигон или в ближайший лес.

Чтобы справиться с этой проблемой, прокуратура и Росприроднадзор намерены применять более суровые меры к нарушителям.

- В частности, теперь они могут выписывать штрафы на внушительные суммы за нанесение ущерба экологии, - пояснил чиновник.