Экстремальная горка «Ракета» возобновила свою работу в аквапарке Нижнего Новгорода

В нижегородском аквапарке «Океанис» возобновила свою работу экстремальная горка «Ракета-Петля». Об этом сообщили представители аквапарка на странице аквапарка в контакте.

- Сообщаем, что мы восстановили работу горки «Ракета - Петля», - говорится в сообщении. -

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Напомним, накануне нижегородском аквапарке «Океанис» закрыли экстремальную горку «Ракета-Петля».

Ранее мы писали, что с 19 июля в Нижнем Новгороде изменились тарифы на посещение аквапарке «Океанис» и на посещение термального комплекса. Тарифы стали едиными в будний и выходной день.

К слову, аквапарк «Океанис» открылся в Нижнем Новгороде в апреле 2022 года. Здесь есть 17 горок для детей и взрослых, более 40 тысяч квадратных метров водной территории, термальный комплекс, в который входит более 20 различных видов бань. Пропускная способность нижегородского аквапарка составляет более 63 тысяч человек в месяц.