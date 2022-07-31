Зоопарк «Лимпопо» отмечает свой девятнадцатый День рождения. ФОТО: зоопарк "Лимпопо".

Сегодня, 31 июля, нижегородский зоопарк «Лимпопо» отмечает свой девятнадцатый день рождения. По этому случаю будет подготовлена большая праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- В честь своего 19-го дня рождения нижегородская страна птиц и зверей подготовит для своих посетителей разнообразные сюрпризы, а для самых маленьких посетителей — сладкие подарки, - говорится в сообщении. - Гостей праздника ждут яркие уличные перфомансы, зажигательные танцы, а также игры и конкурсы.

Известно, что на празднике будет много сказочных гостей, в том числе барон Мюнхгаузен, пришелец- трансформер с планеты Кибертрон и особые гости из Африки, Индии и Южной Америки. Все они будут появляться в разных локациях зоопарка.

А кульминацией праздника станет выступление на главной сцене зоопарка белой медведицы Умки. Вместе с крошкой-енотом они разобьют сладкую игрушку пиньяту, содержимым которой угостят всех гостей.