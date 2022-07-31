Музыкальный фестиваль «Великая Русь» прошел у Александро-Невского собора. ФОТО: Александр Чурбанов

У кафедрального Александро-Невского собора 30 июля прошел музыкальный фестиваль «Великая Русь» (6+). Он был посвящен историческим событиям и героям страны. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

- Зрители смогли увидеть музыкальную программу с пиротехническим шоу и архитектурной подсветкой храма, - говорится в сообщении. – Участниками фестиваля стали оркестр Нижегородского театра оперы и балета, камерный хор «Нижний Новгород» и дирижер Большого театра Алексей Богорад.

На мероприятии присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Здесь, на слиянии великих рек Волги и Оки, под стенами благословенного кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского, уже традиционно проводится музыкальный фестиваль «Великая Русь». Нам очень важно передать будущим поколениям дух святой Руси и великой России, - отметил глава региона.