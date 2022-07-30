Проезд от Нижнего Новгорода до Дзержинска подорожает до 150 рублей

С 1 августа проезд в маршрутках от Нижнего Новгорода до Дзержинска подорожает до 150 рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети блогер Алексей Алексеев.

- С 1 августа подорожает проезд на маршрутках Дзержинск — Нижний Новгород. Было 130 рублей, будет 150 рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что с 23 августа в Нижнем Новгороде начнется внедрение новой маршрутной сети. С этого же времени на маршрутках в Нижнем Новгороде начнут действовать льготные проездные и пересадочные тарифы с бесплатной пересадкой.

- После введения новой системы оплаты проезда пассажирам не нужно будет ждать социальный автобус, можно будет воспользоваться первым подходящим, - отметил директор ГКУ «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов. - Для льготников, в том числе пенсионеров, школьников и студентов, это существенно сократит время ожидания на остановках.

Кроме того, все частные маршруты с 23 августа подключат к обслуживанию электронных проездных с бесплатной пересадкой в течение 60 или 90 минут.