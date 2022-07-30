Нижегородский аквапарк закрыл экстремальную горку «Ракета». ФОТО: аквапарк "Океанис"

В нижегородском аквапарке «Океанис» закрыли экстремальную горку «Ракета-Петля». Об этом представители аквапарка заявили на своей странице вконтакте.

- Сообщаем, что мы приостановили работу горки «Ракета - Петля», - говорится в сообщении. -

Просим учесть данную информацию при планировании визита в аквапарк.

Когда будет возобновлена работа этой горки, пока неизвестно. О сроках восстановления планируют сообщить дополнительно.

Напомним, ранее мы писали, что с 19 июля в Нижнем Новгороде изменились тарифы на посещение аквапарке «Океанис» и на посещение термального комплекса. Тарифы стали едиными в будний и выходной день.

К слову, аквапарк «Океанис» открылся в Нижнем Новгороде в апреле 2022 года. Здесь есть 17 горок для детей и взрослых, более 40 тысяч квадратных метров водной территории, термальный комплекс, в который входит более 20 различных видов бань. Пропускная способность нижегородского аквапарка составляет более 63 тысяч человек в месяц.