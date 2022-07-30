В Дендропарке имени Ильяшевича лучше всего сохранились аллеи лиственницы.

К такому заключению пришла команда специалистов дендрологов ООО «Экострой», завершившая первый этап обследования деревьев на территории Дендропарка имени И.Н. Ильяшевича в Дзержинске. Парк общей площадью 47,31 гектара был разделен на 25 учетных участков для более тщательного обследования. Дендрологи провели измерение основных показателей древесно-кустарниковой растительности, таких как диаметр стволов, высота, возраст, наличие повреждений и болезней у растений, в т.ч. энтомо- и фито- вредителей, а также назначили рекомендации по уходу за насаждениями.

«В 1951 году, когда образовался дендрарий, на его территории было высажено свыше 300 различных пород деревьев и кустарников из разных климатических зон. Почти все они сосредоточены, так сказать, в его сердце – на 15 гектарах, которые озеленял сам Иван Ильяшевич. Перед началом работ специалисты тщательно изучили его архивные записи. Например, возраст некоторых растений сверяли по материалам, отраженным в архивных источниках, а также визуально по морфологическим признакам, таким как трещиноватость коры, диаметр ствола и другим, – рассказал директор МБУ «Инженерно-экологическая служба Дзержинска» Константин Гнидин. – Дендропарк долгое время был в запустении, и работа специалистов даст нам возможность точно установить, какое количество ценных пород деревьев сохранилось, а какие сорняковые растения необходимо убрать. Труд дендрологов уникален, он станет основой для восстановления и развития дендропарка и дальнейшего изучения его растений. Юные экологи из школ и Эколого-биологического центра при желании смогут ознакомиться с материалами».

Кроме лиственницы, дендрологи обращали особое внимание, пересчитывали и проверяли состояние высаженных аллеями пород-интродуцентов, то есть растений, перенесенных из других климатических зон, таких как граб обыкновенный, бархат амурский, ясень маньчжурский, туя западная, аморфа кустарниковая, сосны кедровая, корейская, Веймутова и др. Специалисты ООО «Экострой» также составили план дорожно-тропиночной сети и определили территории с разбивкой на кварталы по функциональному назначению дендропарка.

«О том, что эта территория – дендрарий, можно понять только по небольшому количеству табличек с наименованиями пород растений, но и они уже пришли в негодность. Сейчас этот участок больше напоминает лесной массив естественного происхождения. Дендропарк в значительной части зарос подлеском, который мешает не только проходимости, но и препятствует полноценному росту и развитию растений, высаженных при Иване Ильяшевиче, – рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель команды дендрологов ООО «Экострой» Сергей Таран. – На территории встречаются валежные стволы деревьев, которые могут быть очагом развития стволовых вредителей. Необходимо срочное проведение санитарно-гигиенических мероприятий для улучшения состояния древостоев. Часть территорий парка придётся воссоздавать заново. При проведении работ нам несколько раз встречались ужики, а также ящерки и земляные жабы. Иногда наших сотрудников пугали резкие взлеты птиц, а также шуршание белок, которых очень много на территории дендрария».

Полевой этап работ в Дендропарке имени И.Н. Ильяшевича завершен. В настоящее время ООО «Экострой» ведет обработку собранных данных для последующего оформления актуального паспорта инвентаризации особо охраняемой природной территории.