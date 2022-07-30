Нижегородский водоканал утвердил новые выплаты для сотрудников

Новый коллективный договор на 2022-2025 годы подписан в рамках двусторонних переговоров между руководством АО «Нижегородский водоканал» и профсоюзным комитетом. В документе сохранены существующие обязательства и внесены изменения в части предоставления работникам социальных гарантий. Так, помимо утвержденного на федеральном уровне перечня прописаны дополнительные гарантии, в том числе различные компенсации и льготы.

- Наши сотрудники, их опыт, профессионализм и зачастую самоотверженность при выполнении обязанностей - залог успешной работы предприятия, - подчеркнул генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. - Поэтому мы стараемся создавать комфортные условия труда, расширять список предоставляемых льгот и гарантий.

В частности, в этом году особое внимание было уделено поощрению сотрудников, имеющих стаж работы свыше 5 лет. Им будет выплачиваться единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей за каждые 5 лет непрерывной работы на предприятии (5 тысяч рублей за стаж 5 лет, 10 тысяч рублей – за 10 лет и т.д., 25 тысяч рублей при стаже более 25 лет). Также для этой категории сотрудников введена ежегодная премия в размере от 25 до 75% от должностного оклада.

Кроме того, повысился размер единовременной материальной помощи, которую получат сотрудники, уходящие на пенсию. Ее размер также зависит от стажа работ на АО «Нижегородский водоканал.

Напомним, на данный момент водоканал готов принять на работу представителей рабочих специальностей, в частности, требуются электрогазосварщики, слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, водители, мастера, машинисты насосных установок.

Полный список вакансий с требованиями можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Вакансии». А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.