Олег Лавричев: «Сегодня мы чествуем тех, кто вдали от дома, в непростых условиях несет службу на морских рубежах нашей Родины»

Уважаемые военнослужащие, судостроители! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Сегодня мы чествуем тех, кто вдали от дома, в непростых условиях несет службу на морских рубежах нашей Родины, обеспечивает боевую готовность кораблей и готовит высококвалифицированные кадры для отечественного флота, разрабатывает передовые технологии в судостроительной отрасли.

Роль Военно-Морского Флота в истории героических побед нашей страны сложно переоценить. Ещё со времен Петра I прославлялись подвиги моряков и высоко ценилось мастерство кораблестроителей, и сегодня наши, нижегородские конструкторы и проектировщики продолжают эти традиции, создавая атомные и дизельные субмарины.

Многие предприятия работают на ВМФ России. В Нижнем Новгороде – это «Красное Сормово», «Красный якорь», Завод имени Петровского», Нижегородский машиностроительный завод, судостроительный завод «Волга», «Лазурит», «Вымпел», «ОКБМ Африкантов», ЦНИИ «Буревестник», ЦКБ по СПК имени Алексеева, «Нижегородский теплоход», Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи.

Из года в год сотни нижегородцев идут на службу в ВМФ. Ежедневно личный состав Военно-Морского Флота России стоит на страже государственной безопасности, охраняя границы и стратегические объекты, оберегая покой мирного населения.

В этот праздничный день особую признательность хочется выразить ветеранам. Вы – истинный пример стойкости, мужества, несгибаемой воли, чести и достоинства русского офицера, которыми восхищается весь мир! Вы бережного храните славные флотские традиции. Ваш профессионализм и жизненный опыт необходимы для дальнейшего развития и совершенствования вооруженных сил страны, патриотического воспитания молодежи.

Искренне желаю всем, хранящим верность Отечеству и Андреевскому флагу, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучного несения службы и отличного настроения!