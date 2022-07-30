На ремонт Кстовской ЦРБ выделили 29 миллионов рублей

Кстовскую ЦРБ отремонтируют и обепечат новым оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Ремонт будет выполнен в нескольких структурных подразделениях больницы, - говорится в сообщении. – В данный момент идет капремонт поликлиники № 2. В настоящее время в здании уже завершились общестроительные работы, заменена электрика, сделан косметический ремонт в кабинетах приема и регистратура. На все это было потрачено около семи миллионов рублей.

Еще 29 миллионов рублей направили на ремонт пяти структурных подразделений Кстовской ЦРБ. Сейчас уже заканчивается ремонт районной больницы № 1 и Чернухинской врачебной амбулатории. Система отопления была отремонтирована в Прокошевской и Афонинской врачебной амбулатории. Также начался ремонт кровли поликлиники в Кстове.