175 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 175 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- В настоящее время Нижегородская область остается на пятом месте в стране по уровню заболеваемости, - говорится в сообщении. – Первое место в этом списке занимает Москва (3888). Следом идут Санкт-Петербург (1457) и Московская область (1309).

За последние сутки в Нижегородской области выздоровели после коронавируса 117 человек. В больнице за это время оказалось 15 человек. Еще один человек скончался.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что новая волна коронавируса ожидается в регионе в конце августа. Новый подъем заболеваемости будет связан с распространением штамма «Кентавр».