17 тысяч нижегородцев оформили «Карту болельщика»

Больше 17 тысяч человек оформили «Карту болельщика» дл посещения игр РПЛ на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Известно, что временный центр оформления «Карты болельщика» расположен перед входом на стадион, справа от Гейта №7. Он будет работать 30 июля с 9:00 до 21:00, а также 31 июля, с 9:00 до окончания первого тайма матча.

- Здесь сотрудники МФЦ помогут болельщикам оформить карту, - говорится в сообщении. – Также они ответят на все интересующие вопросы болельщиков.

К слову, подтвердить здесь свою личность смогут не только сами нижегородцы, но и жители других регионов. Перед следующими матчами этот центр будет работать за день до матча и в день игры.