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Спорт30 июля 2022 8:33

17 тысяч нижегородцев оформили «Карту болельщика»

30 и 31 июля на стадионе будет работать временный центр оформления карты болельщика
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Больше 17 тысяч человек оформили «Карту болельщика» дл посещения игр РПЛ на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Известно, что временный центр оформления «Карты болельщика» расположен перед входом на стадион, справа от Гейта №7. Он будет работать 30 июля с 9:00 до 21:00, а также 31 июля, с 9:00 до окончания первого тайма матча.

- Здесь сотрудники МФЦ помогут болельщикам оформить карту, - говорится в сообщении. – Также они ответят на все интересующие вопросы болельщиков.

К слову, подтвердить здесь свою личность смогут не только сами нижегородцы, но и жители других регионов. Перед следующими матчами этот центр будет работать за день до матча и в день игры.