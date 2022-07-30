Пункт вакцинации откроется на Нижегородской ярмарке 30 июля

Выездной пункт вакцинации от коронавируса откроется в эти выходные на Нижегородской ярмарке. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Всех желающих будет рада принять медицинская бригада от поликлиники №1 Приокского района, - рассказал министр.

Известно, что пункт вакцинации будет работать два дня – 30 и 31 июля. Он будет расположен на парковке между главным ярмарочным домом и павильонами. Часы работы пункта с 11.00 до 21.00.

Напомним, ранее в региональном Минздраве рассказали, что новая волна коронавируса ожидается в конце августа. На этот раз распространение вируса будет связано со штаммом «Кентавр».