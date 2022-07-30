Похороны экс-главы Богородского района Пурихова пройдут 30 июля в Богородске

Похороны бывшего главы Богородского района Константина Пурихова пройдут 30 июля в Богородске. Напомним, чиновник скончался 28 июля в СИЗО от сердечной недостаточности.

- По предварительным данным, ночью 28 июля гражданин, содержащийся в следственном изоляторе Нижнего Новгорода, почувствовал себя плохо, - рассказали в региональном СУ СКР. - Его осмотрели медработники пенитенциарного учреждения, после чего вызвали карету скорой медицинской помощи. До прибытия врачей мужчина скончался.

Ранее 73-летний мужчина был задержан по подозрению в получении 30 миллионной взятки за переоформление сельхозземель под застройку.

- Церемония прощания с Пуриховым начнется в 9:30 на территории ФОКа «Победа» в Богородске. В 11:00 состоится траурный митинг, - сообщается на странице группы «Богородск ТВ».