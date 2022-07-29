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Общество29 июля 2022 17:30

Памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны появится в парке Кулибина

Юрий Шалабаев показал, как выглядит скульптура
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны появится в парке Кулибина. Фото: Юрий Шалабаев

Памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны появится в парке Кулибина. Фото: Юрий Шалабаев

Памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны появится в парке имени И.П. Кулибина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Глава Нижнего Новгорода также добавил, что сам парк будет благоустраиваться в следующем году. Юрий Шалабаев опубликовал фото, которое демонстрирует вид будущего памятника.

– Автор идеи генерал-лейтенант запаса, член Общественной палаты Нижегородской области Алексей Алексеевич Меркурьев рассказал, что для памятника был выбран образ простого русского солдата – не победителя и орденоносца, а человека, который сделал выбор защищать свою страну ценой собственной жизни, – написал Юрий Шалабаев. – Георгиевская лента у подножия как символ патриотизма, связывающая прошлые поколения с настоящим.

По словам мэра, установка памятника обсуждалась с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым, советником губернатора Нижегородской области Сергеем Гориным, скульптором Алексеем Щитовым и Алексеем Меркурьевым.