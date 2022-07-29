Андрей Чертков продолжает возглавлять МСУ Кстовского района

Глава Кстовского района Нижегородской области Андрей Чертков продолжает исполнять полномочия главы МСУ в регионе. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на администрацию Кстовского муниципального района.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Кстовского района Андрей Чертков назначен министром угля и энергетики ДНР.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств, поэтому он пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев.

– Андрей Геннадьевич Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Александрович Нестеренко – его первым заместителем, – отметил Денис Пушилин.