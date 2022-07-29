Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Нижегородскую область переносится на позднее время

Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Нижегородскую область переносится на более поздний срок в связи с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия Его Святейшества в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте Русской Православной Церкви со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойду.

Точные даты визита патриарха в Нижегородскую область пока не известны. О них сообщат дополнительно.

— Святейший Патриарх ждёт встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее, — добавил Владимир Легойда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл должен был прибыть на нижегородскую землю 30 июля, чтобы посетить Покровский собор в Лукоянове, кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Дивееве.