Нижегородская полиция проводит проверку по факту порчи граффити с Алёшей из Белгородской области

Полиция Нижнего Новгорода организовала проверку по факту порчи граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области на фасаде одного из домов по улице Студенческой в Нижегородском районе города. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что неизвестные испортили стрит-арт с Алёшей из Белгородской области. На это обратил внимание нижегородский активист Алексей Поднебесный в своём Telegram-канале вчера, 28 июля.

К сведению, стрит-арт был посвящён восьмилетнему Алёше Павличенко, который каждый день в любую погоду выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат.