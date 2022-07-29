Льготные проездные начнут действовать на маршрутках в Нижнем Новгороде с 23 августа

С 23 августа на маршрутках в Нижнем Новгороде начнут действовать льготные проездные и пересадочные тарифы с бесплатной пересадкой. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил директор ГКУ «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

- После введения новой системы оплаты проезда пассажирам не нужно будет ждать социальный автобус, можно будет воспользоваться первым подходящим, - отметил Артем Бафанов. - Для льготников, в том числе пенсионеров, школьников и студентов, это существенно сократит время ожидания на остановках.

Кроме того, все частные маршруты с 23 августа подключат к обслуживанию электронных проездных с бесплатной пересадкой в течение 60 или 90 минут.

- Сегодня принято важное решение о едином тарифном пространстве на всем общественном транспорте Нижнего Новгорода, - отметил директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков. - Другими словами, весь городской транспорт становится социальным.