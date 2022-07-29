Троллейбусы №9 и №17 не будут ходить в Нижнем Новгороде до 15 августа

Троллейбусы №9 и №17 прекратят своё движение в Нижнем Новгороде с 30 июля по 15 августа в связи с отключением питания контактной сети троллейбусов в рамках ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения на участке дороги по улицам Ванеева и Адмирала Васюнина. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, ограничения будут действовать с 06:00 30 июля до 06:00 15 августа.

– Кроме того, движение троллейбусов по маршруту № 13 будет организовано по улице Бориса Корнилова – улице Ивлиева – улице Рокоссовского – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина – Микрорайон Щербинки-2 в оба направления, – добавили в ведомстве.

Напомним, улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Движение трамваев не изменится. Также до 31 июля перекроют улицы Совнаркомовскую, Стрелку и Волжскую набережную. А 30 июля перекроют улицу Короленко.

Также мы рассказывали, что переулок Хмелёва перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа, а улицу Коновалова – до 31 июля.