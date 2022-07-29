Объездную дорогу построят на площади Сенной из-за строительства метро

Объездную дорогу планируется построить возле площади Сенной в Нижнем Новгороде. Это позволит минимизировать неудобства жителей Казанской набережной, возникшие из-за строительства метро. Об этом сообщается в группе «Метро-НН».

- Движение по улице Сеченова вскоре будет перекрыто — там появится котлован для тоннелепроходческого щита, но будет построена временная дорога, - сообщается в сообществе. - Она пройдет по территории гаражного массива от бывшей автостанции, которую снесут вместе с гаражами.

По словам представителей подрядчика, чтобы не было путаницы и сложностей с парковкой в районе улицы Сеченова и поворота на канатную дорогу установят новые дорожные знаки. В связи с этим автомобилистов просят тщательнее следить за дорогой и продумывать маршрут.

Напомним, ранее нижегородские автомобилисты пожаловались на пробки, возникшие вблизи стройплощадки. Из-за ограждения строительной площадки, дорога на улице Сеченова стала узкой. При этом водители продолжают там по привычке парковать автомобили.