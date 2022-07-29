Состав Регионального совета утвердили в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил состав Регионального совета Нижегородской области, в который вошли 74 представителя органов местного самоуправления региона, органов законодательной и исполнительной ветвей власти региона и общественности. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Глава региона отметил, что ключевой задачей Регионального совета является повышение качества жизни людей во всех районах Нижегородской области.

– Создаваемая структура должна позволить эффективно и быстро консолидировать силы вокруг решения наиболее острых вопросов областного развития, а также расставить правильные приоритеты по направлениям социально-экономического развития региона в интересах жителей, – заявил Глеб Никитин.

Кроме того, сформирован Президиум Регионального совета для решения текущих вопросов деятельности. Он состоит из семи человек: в состав вошли Глеб Никитин, его заместитель Андрей Гнеушев, председатель ЗСНО Евгений Люлин, его первый заместитель Ольга Щетинина, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина, мэр Арзамаса Александр Щелоков и председатель Земского собрания Большеболдинского района Нижегородской области Владимир Кочетов.

В правительстве региона также напомнили, что Региональный совет Нижегородской области – это площадка для обеспечения конструктивного диалога представителей органов публичной власти региона в целях наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории Нижегородской области.