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Новости компаний29 июля 2022 13:50

Игорь Маковский провел специальный Штаб по дальнейшему восстановлению электроснабжения на отдельных территориях

Игорь Маковский провел специальный Штаб по дальнейшему восстановлению электроснабжения на отдельных территориях.

Игорь Маковский провел специальный Штаб по дальнейшему восстановлению электроснабжения на отдельных территориях.

На заседании специального оперативного Штаба участники инфраструктурного спецпроекта доложили генеральному директору «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому о достигнутых результатах.

На сегодняшний день усилиями специалистов компаний была восстановлена воздушная линия 110 кВ протяженностью более 20 км, устранены обрывы провода и повреждения элементов опор. Поставлена под напряжение подстанция 110 кВ Город-8, 5 распределительных пунктов и 35 ТП.

Подготовлены к работе 6 распределительных пунктов, около сотни трансформаторных подстанций, десятки воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 130 км.

В рамках заседания Штаба глава компании подчеркнул, что благодаря энергетикам более 16 000 жителей Левобережного района города Мариуполя смогли зажечь свет в своих домах. Были запитаны такие социально значимые объекты, как средняя школа, два детских сада, две канализационно-насосные и одна водонасосная станции, больница, парк, вышка связи, гуманитарный центр, пять центральных тепловых пунктов.

«Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на освобожденных территориях - приоритетная задача, от выполнения которой во многом зависит их дальнейшее развитие. Группировка энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в сжатые сроки восстанавливает электроснабжение и принимает участие в подготовке электросетевой инфраструктуры к безаварийному прохождению отопительного сезона», - отметил Игорь Маковский.