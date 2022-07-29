Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приедет в Нижегородскую область 30 июля

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ближайшие выходные приедет в Нижегородскую область . Его Первосвятительский визит запланирован на 30 июля – 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси.

- 30 июля Святейший Владыка прибудет в город Лукоянов Нижегородской области, где, в частности, посетит Покровский собор, - говорится в сообщении. – 31 июля патриарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде.

А вот уже 1 августа Патриарх отправится в Дивеево. Там в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского освятит Благовещенский собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. А потом возглавит литургию в новом храме.

Напомним, православный крестный ход в село Дивеево пройдет с 30 по 31 июля, а 1 августа пройдут торжества на территории Серафимо-Дивеевского женского монастыря. В мероприятии планируется участие большого количества паломников, в том числе из других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.