Улицы Совнаркомовскую, Стрелку и Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улицам Совнаркомовской, Стрелке и Волжской набережной приостановят в Нижнем Новгороде до 31 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 30 июля до 15:00 31 июля на следующих участках:

- на улице Стрелка – от дома №7 до улицы Совнаркомовской;

- на улице Совнаркомовской – от улицы Самаркандской до Волжской набережной;

- на Волжской набережной – от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Кроме того, на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств. Автомобили, припаркованные в зоне действия знака, будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в департаменте.

Напомним, улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Движение трамваев не изменится. А 30 июля перекроют улицу Короленко.

Также мы рассказывали, что переулок Хмелёва перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа, а улицу Коновалова – до 31 июля.