Улицу Коновалова перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Коновалова в Сормовском районе Нижнего Новгорода приостановят до 31 июля. А именно на участке улицы Коновалова возле дома №6/3. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 22:00 30 июля до 06:00 31 июля.

– На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок улицы можно по улицам Гаугеля, Светлоярской, Циолковского и Федосеенко в обоих направлениях, – добавили в департаменте.

Кроме того, изменится ряд автобусных маршрутов:

- А-8 будет следовать от остановки "Красное Сормово" до остановки "АО "Лазурь" через улицы Культуры и Федосеенко в оба направления;

- А-35 будет следовать от остановки "Красное Сормово" до остановки "7 микрорайон Сормова" через улицы Культуры, Светлоярскую в оба направления;

- А-57, Т-55 будут организованы по проспекту 70 лет Октября, Светлоярской улице и улице Циолковского в оба направления;

- А-71 сократят до остановки "7 микрорайон Сормова".

Напомним, улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Движение трамваев не изменится. А 30 июля перекроют улицу Короленко.

Также мы рассказывали, что переулок Хмелёва перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа.